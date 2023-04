Carlo Ancelotti: “Ha sido un partido completo” contra el Barcelona

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió el “partido completo” de sus jugadores en la victoria 0-4 sobre el Barcelona este miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

“Hemos encontrado más espacios en la segunda parte y hemos podido hacer daño”, añadió el técnico del Real Madrid.

Ancelotti tuvo palabras de elogio para Karim Benzema, autor de un triplete, tras marcar otros tres goles el fin de semana pasado contra el Valladolid en La Liga.

“El trabajo que ha hecho en el parón le ha ayudado mucho. Ha encontrado una condición óptima y con la calidad que tiene, marca la diferencia”, dijo Ancelotti. El técnico merengue afirmó sentirse contento porque el equipo ha recuperado su forma en un momento clave de la temporada.

“Estoy contento que la caldera haya vuelto a temperatura. Es el momento más importante de la temporada y cuando estamos a temperatura, estamos bien”, dijo Ancelotti, que retiró a Vinicius para evitar que pudiera ver una segunda amarilla.

“Ha habido algunos contactos, un poco de nervios, era un partido importante, lo he quitado, porque no tenia sentido tenerlo en el campo, tenía una amarilla… He preferido evitar riesgos”, dijo Carlo Ancelotti.