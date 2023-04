¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Guatemala?

La Selección Nacional tendrá participación en la Copa Oro a mediados de este 2023.

El ascenso de Guatemala a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf paso importante para el fútbol guatemalteco. Después de una larga espera, Guatemala logró superar a equipos como Guayana Francesa, Belice y República Dominicana para ganar el Grupo D de la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurar su lugar en la Liga A para la próxima edición, además de un boleto a la Copa Oro.

Este logro representa una gran victoria para el fútbol guatemalteco y es el resultado de la dedicación y el esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico. El ascenso a la Liga A les permitirá enfrentar a equipos de mayor calidad y preparación, lo que les brindará la oportunidad de seguir mejorando y desarrollando su juego.

La Azul y Blanco no volverá a tener actividad hasta la Copa Oro 2023 que se celebrará entre el 16 de junio y el 16 de julio del año en curso. Aún están por definirse sus rivales, ya que el sorteo será el 14 de abril en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la Azul y Blanco dispute un amistoso este mes de abril ante el combinado de Jamaica, sin embargo esta información no ha sido confirmada por ninguna de las dos federaciones.

Everything is ready for the 2023 #GoldCup draw!

➡ Teams will be distributed in Pots 1-3 based on the Concacaf Men’s National Team Rankings

➡ 3 Prelims winners and Qatar will be placed in Pot 4

➡ Pot 1 teams will each be seeded into a group

More 🔗 https://t.co/EMJlaVtAyi pic.twitter.com/Ion2XwjEK4

— Gold Cup (@GoldCup) March 30, 2023