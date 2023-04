Messi con medio pie fuera de París: El PSG no le desea renovar, según ‘RMC’

La relación entre el PSG y Messi está rota y en un punto en que a ninguna de las dos partes les interesa seguir ligados la próxima temporada.

‘RMC’ publicó este martes santo una noticia “bomba” en el futbol mundial, según el portal francés el PSG no desea ofrecerle la renovación a Lionel Messi y dejarán marcharse libre al argentino, que firmará un paso de dos años sin pena ni gloria en el conjunto parisino.

‘RMC’ destaca que el PSG ya no desea mantener al tridente ofensivo entre Messi, Mbappé y Neymar, siendo el argentino el que saldrá el próximo verano europeo. Al inicio de la temporada y luego del Mundial de Qatar, la tendencia era que Messi renovaría en París y según el portal web, el acuerdo ya estaba alcanzado y solo le faltaba la firma, algo que no sucedió en su regreso a Francia.

🚨 Au Paris Saint Germain on ne veut plus de l’association Mbappé, Messi et Neymar. Un des trois devrait quitter la capitale la saison prochaine. Selon nos informations, il s’agit de Lionel Messi. Sauf retournement de situation, l’Argentin va quitter Paris.

