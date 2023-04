José Manuel Contreras se sincera sobre su realidad con selección nacional

A pesar de actuaciones como la del fin de semana, en la que marcó tres goles, José Manuel Contreras cree que no entra en los planes de Luis Fernando Tena.

La edad parece solo un número al lado de José Manuel Contreras, el capitán de Comunicaciones dejó detalles de su calidad con un triplete el pasado sábado ante Antigua GFC. A sus 37 años, el ‘Moyo’ vuelve a ser debate sobre su posible llamado a selección nacional, algo que no se ha dado bajo la era de Luis Fernando Tena.

Cada actuación estelar del ‘Moyo’ Contreras hace que la afición se cuestione si debería ser parte del combinado nacional en su camino al Mundial 2026. Este debate volvió a surgir luego de que el capitán de Comunicaciones marcase un hat-trick el pasado fin de semana ante Antigua, algo de lo que dijo estar “muy feliz de poder apoyar a mi equipo con tres goles”.

Con el tema muy reciente, José Manuel Contreras habló con las Voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas sobre las posibilidades que tiene de ir a selección. A esto respondió de manera negativa, expresando que no tiene contacto con el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena. También añadió que, indiferentemente esté o no en las listas, desea todo el éxito para la bicolor y es un fan más.

“Creo que hace mucho se viene hablando de este tema, la verdad estoy muy tranquilo y respeto las decisiones del cuerpo técnico de la selección. Están haciendo un proceso nuevo en el que han devuelto la alegría de ir a una Copa Oro y espero que al equipo le siga yendo bien”, dijo Contreras.

¿Es la edad el problema de su no convocatoria?

“No hay edad para ver si se juega o no, juegan los buenos y es lo que importa. Lastimosamente en nuestro país se manejan de manera diferente y debe ser respetado. Yo la verdad con mi entorno he comentado que fui feliz con mi etapa en la selección y formé parte del mejor grupo, el de 2006. Tuve la oportunidad de estar en un equipo que todos tenemos en el recuerdo”, respondió.

¿Hay posibilidades de ir a selección?

“Es un tema que se ha manejado desde el año pasado y si no se ha logrado es que no entro en los planes del cuerpo técnico. De mi parte seguiré trabajando con Comunicaciones, el club al que me debo y que me ha apoyado durante las etapas más difíciles de mi carrera”, comentó el ‘Moyo’.

¿Tiene José Manuel Contreras contacto con Luis Fernando Tena?

“Jamás hemos tenido ningún acercamiento ni hemos cruzado palabras en ningún momento. Lo de los rumores son temas de redes sociales cada vez que hago un buen partido. Yo estoy tranquilo, disfruto el momento y deseo seguir mejorando cada día”, señaló.

Contreras le desea mucho éxito a sus ‘compañeros’ de selección

“Sin importar quién esté, siempre quiero que la selección gane. Ojalá que con la eliminatoria se les pueda dar a los compañeros. Por más que uno no esté en la selección siempre quiero que le vaya bien, la selección somos todos. Hace una semana estábamos celebrando juntos. Esperamos estén en Copa América y se logre el objetivo del Mundial”, concluyó.

