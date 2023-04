El Barça le declara la guerra a LaLiga: Piden la dimisión de Javier Tebas

Desde el Barça expresan "su profundo enfado e indignación" hacia Tebas, luego de que saliese a la luz que este habría dado una prueba falsa en contra del club a la Fiscalía.

El FC Barcelona ya no esconde sus molestias hacia LaLiga, tras el caso Negreira, y este lunes santo han comunicado que desean la dimisión del presidente de la competición Javier Tebas. Esto tras una información de La Vanguardia, en la que se informa que el directivo habría presentado pruebas falsas en contra del club a la Fiscalía.

Según La Vanguardia, Tebas envió a la Fiscalía un documento ligado al “Caso Soule”, que investiga LaLiga y en el que estaría involucrado Josep Contreras, exdirectivo del Barça ya fallecido. Con esto el presidente del campeonato español dejaba caer a la Fiscalía que los ex presidentes del Barça Sandro Rosell y Bartomeu, erróneamente involucrados por Tebas al confundir sus nombres y apellidos, estarían implicados dentro de estas operaciones con inmuebles y movimientos en “instituciones financieras y bancos de inversión”.

Tebas desmentido por la familia del involucrado

La información dada por Javier Tebas a la Fiscalía también ya ha sido desmentida por la familia del involucrado Josep Contreras. Ellos expresaron en La Vanguardia que en el documento cuando se refiere a Rosell no se trata del ex presidente del club, sino a Ramon Rosell, antiguo contador de Contreras; mientras que Josep María no se trataba de Bartomeu sino del empleado de la Banca Catalana que manejaba las cuentas del ya fallecido.

La única respuesta pública de Javier Tebas a esta publicación ha sido compartida por el mismo en Twitter. El presidente de LaLiga argumenta que el titular de la Vanguardia es falso y que en ningún momento acusó a nadie.

“El TITULAR de @LaVanguardia es FALSO, NO acusamos a nadie, la propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía el escrito a fiscalia, ” ni el presente escrito supone ejercicio de acusación concreta contra nadie” Sr. Conde Godó vigile más a sus PERIODISTAS que calumnian.🤥🤦”, expresó Javier Tebas.

El Barça pide la dimisión de Javier Tebas

Además de pedir a que el presidente de LaLiga de declaraciones públicas más allá del tuit, el FC Barcelona pide que el directivo dimita de su función. Para la entidad blaugrana esta situación sobre pasó el límite y expresan que la “obsesión de perseguir” al club hace entender el comportamiento de Javier Tebas de “seguir perjudicando al club”.

Desde el Barça ya no esconden “su profundo enfado, indignación y hartazgo” ante la situación y con este comunicado público queda más que claro que hay una guerra abierta entre LaLiga y el actual líder de su competición.

