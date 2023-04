Amarini Villatoro: “La clave es tener tranquilidad y jerarquía para remontar un partido”

"En el segundo tiempo, dosificamos un poco y esperamos más en bloque”, reconoció Amarino Villatoro tras la goleada de Xelajú sobre Deportivo Achuapa (6-1).

Amarini Villatoro y Raúl Arias, técnico del Xelajú M. C. y Deportivo Achuapa, respectivamente, hablaron tras la goleada que le propinó el conjunto altense al equipo jutiapaneco.

Xelajú los goleó 6-1 anoche en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Oscar Rai Villa fue la gran figura al marcar un triplete de anotaciones. Además, el portero José Calderón destacó al detener un penalti a Eliser Quiñonez, autor del único gol achuapaneco.

“Contento por la contundencia del equipo. Se tuvo esa personalidad y jerarquía de equipo grande de remontar. En el segundo tiempo dosificamos un poco y esperamos más en bloque”, comentó el estratega lanudo.

Amarini Villatoro destacó el dominio y la posesión del esférico: “En el juego, yo creo que los dos últimos partidos son parecidos, con un equipo dominante, que presiona, presión de pelota, muy preciso. La diferencia hoy (sábado) fue la contundencia”.

También Villatoro hablo de la regularidad: “Es muy difícil mantener una regularidad, no solo en Guatemala sino a nivel mundial. Siempre ha baches y altibajos. Ningún equipo que yo recuerde ha ganado sus 11 partidos de local”. https://twitter.com/Xelaju_Oficial/status/1642376222750457857

Las claves de Xelajú

Villatoro revela las claves y la esencia de este cuadro quetzalteco que de 15 partidos solamente lleva una derrota, la cual ocurrió arrancando el certamen. Perdió ante Santa Lucía Cotzumalguapa (1-0) en condición de visitante.

“La clave es tener tranquilidad y jerarquía para remontar un partido. No volvernos locos con el marcador en contra, hacer nuestro trabajo, mantener nuestra esencia y nuestro juego.

En ese sentido, Amarini dijo: “Nuestro juego es abrir por las bandas, crear superioridad numérica por las bandas, tener ese buen criterio en las salidas, llegar con mucha gente al área, tratar de mantener la posesión de la pelota acá en casa, y cuando no tenemos la pelota ser un equipo compacto (en bloque) cerquita a las líneas. Esa es la esencia de Xela, ese es el Xelajú que yo quiero y que los jugadores quieren, y que a nosotros como cuerpo técnico nos gusta”.

Arias, autocrítico

Por su lado, el técnico Raúl Arias, que dirige al Deportivo Achuapa también se refirió a la derrota. “Nos equivocamos y nos confiamos en el primer gol y esto hizo que el equipo perdiera el sentido de lo que nos había funcionado y después ya se convirtió en una máquina el equipo de Xela. Ellos demostraron su superioridad, creo que nosotros nos equivocamos y ellos acertaron en la mayoría de sus llegadas”.

Añadió: “Estamos al filo de todo, y no queda más que pelear. Hay que seguir peleando y luchando nada más. No hay que echar culpas de nada, simplemente aceptar y reconocer que no tuvimos un buen partido”.

Por último, señaló: “El equipo ha mejorado mucho en comparación desde que lo tomé, esto debe ser una enseñanza para todos. Sí, yo creo que sí nos alcanza (para clasificar a la siguiente ronda)”.

