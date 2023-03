Marcela Bossa: “Guatemala me parece un país asombroso”

Conozca a la modelo Bantrab, Marcela Bossa, quien es parte de la segunda edición de la Vuelta Bantrab.

Marcela Bossa es una modelo colombiana de 28 años que radica en Guatemala y que durante la segunda edición de la Vuelta Bantrab el público disfruta de su belleza, carisma, y humildad. Bossa participó este día en una sesión fotográfica con Publinews y durante ese momento comentó temas importantes de su vida y situaciones de su trabajo.

Ella es una edecán de 28 años de edad con una estatura de un metro y 64 centímetros, y con su amabilidad conquista los corazones de la afición guatemalteca que observa la salida y llegadas de ciclistas nacionales e internacionales.

Ella dice que es de Colombia, pero “orgullosa y feliz de estar en Guatemala”. El país la ha recibido con los brazos abiertos y las marcas confían en su personalidad, humildad, profesionalismo, por ello es una de las favoritas.

Me siento tan cómoda por acá en Guatemala porque la gente me trata bien. Me piden muchas fotos y videos. Recién cumplí cuatro años de estar en Guatemala y me parece un país asombroso”, ratifica.

Marcela Bossa, quien posó para nuestras cámaras frente al templo de Tactic en Alta Verapaz, contó que sus planes por el momento son de seguir en el país trabajando fuertemente como lo ha hecho hasta ahora. “Guatemala tiene lugares impresionantes, me gusta Petén, Antigua y Panajachel sobre todo por esta área (Las Verapaces) ya que es una zona muy boscosa”, reconoció

Sossa reconoce se chiquita, por sus 1.64 metros, y sobre su figura, dijo que trata de comer saludable, hacer trabajo de gimnasio y cuida su piel con una serie de cremas para mantener una textura fresca y suave.

Marcela Bossa en las vueltas

Los eventos deportivos son los que ella disfruta más. Respecto al ciclismo, Marcela Bossa no solo ha tenido participación en la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, hoy lo hace en la segunda edición de la Vuelta Bantrab, de la cual ha dicho: “Nos ha ido superbién”.

Marcela Bossa es una mujer que le gusta disfrutar de la vida, y los viajes y contactos con la naturaleza son sus preferidos. En su cuenta de Instagram, en la cual aparece como marcela_bossa_velez, ella documenta cada una de sus experiencias. Montañas, playas, piscinas, son parte de sus debilidades.

Bossa tuvo un viaje a Perú donde estuvo en el santuario histórico de Machu Picchu. “El secreto mejor guardado de los incas. Una de las 7 maravillas del mundo #incas #machupicchu #maravillasdelmundo”, escribió la modelo en agosto del 2021.

