Manchester City y Liverpool se miden sin margen para tropezar

Ni el City, segundo a ocho puntos del líder Arsenal, ni el Liverpool, sexto a siete puntos de la zona de Liga de Campeones que marca el Tottenham (4º), deben dejar escapar puntos.

El Manchester City es cierto que tiene un partido disputado menos que el Arsenal, pero la solidez del equipo de Mikel Arteta hace que cada partido a partir de ahora sea una final para los pupilos de Josep Guardiola.

El Liverpool tendrá que digerir sus últimas derrotas, la sufrida el pasado 11 de marzo en el terreno del Bournemouth por 1-0, el mismo resultado por el que perdió cuatro días después en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, consumando su eliminación en octavos de la Liga de Campeones.

El Arsenal, el equipo más inspirado en lo que va de Premier League y que parece bien lanzado hacia la reconquista del título nacional, recibe al Leeds United, que es decimocuarto, pero apenas dos puntos sobre la zona de descenso. El partido será a las 08:00 horas GT.

El otro gran duelo de la jornada 29 enviará al Manchester United (3º) hasta Newcastle (5º), el domingo. Apenas tres puntos separan a ambos equipos.

Una victoria del Newcastle le relanzaría en la carrera por clasificarse a la próxima Liga de Campeones, en un momento en el que el Tottenham, pese a ser cuarto, parece fragilizado por tener dos partidos disputados más que United, Newcastle y Liverpool, lo que podría dejarle relegado.

El Tottenham rompió con su entrenador italiano Antonio Conte y cerrará el lunes la jornada contra el Everton (15º).

El jueves, el Tottenham anunció en Twitter el regreso a los entrenamientos de su arquero Hugo Lloris (36 años), lesionado en una rodilla a principios de febrero en un duelo por alto con el español Rodri (Manchester City).

