Barcelona confirma contactos para un posible regreso de Leo Messi

Rafa Yuste, vicepresidente del club blaugrana ha desvelado este viernes que el Barcelona mantiene contactos con el goleador para un posible regreso en el mercado de pases de este 2023.

La salida de Lionel Messi del Barcelona en el verano de 2021 fue uno de los eventos más sorprendentes en la historia del fútbol. Tras más de 20 años en el club catalán, el argentino se despidió de la entidad azulgrana en un emotivo comunicado de prensa. Durante su tiempo en el Barça, Messi logró innumerables títulos y batió numerosos récords individuales y colectivos. Su salida se debió a una combinación de factores, incluyendo problemas financieros del club, tensiones con la directiva y el deseo de Messi de buscar nuevos desafíos deportivos en otro equipo.

El anuncio de la salida de Messi causó una gran conmoción en todo el mundo del fútbol. Muchos seguidores del Barcelona expresaron su tristeza y decepción por la partida de su ídolo, mientras que otros se sintieron indignados con la gestión de la directiva del club en este asunto. Pero la afición blaugrana podría volver a ilusionarse con un posible regreso del astro argentino en este mercado veraniego de 2023.

Barça vice president Rafa Yuste: “We’ve been in contact with Leo Messi’s camp. Leo knows how much we appreciate him and I’d love for him to come back” 🔵🔴 #FCB

“For sure Messi loves Barça and the city, so we hope to find the right conditions to continue his history here”. pic.twitter.com/bUOqNUlQLs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2023