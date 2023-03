Gol de Oscar Santis ante Belice gana importante puesto en ranquin de Concacaf

Las destacadas actuaciones del guatemalteco Oscar Santis, en el cierre de la fase de grupos de Liga de Naciones, le dejó como premio entrar en un top-10 de Concacaf.

La anotación de Oscar Santis ante Belice fue reconocido por la Concacaf como uno de los mejores 10 goles del cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El tanto fue vital para Guatemala, que se llevó un triunfo, nada fácil, por 2-1 en el vecino país.

Según el ranquin publicado por Concacaf, el gol de Oscar Santis fue el séptimo mejor de la doble jornada y fue descrito de la siguiente manera: “Hermoso regate para evadir a la defensa antes de realizar un magnifico zurdazo con comba”.

The Top Goals of the March #CNL window 🔝 ⚽️

Which goal was your favorite? pic.twitter.com/4LZzM1WNxx

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 30, 2023