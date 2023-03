Lucha libre: Adrián Marcelo cobra venganza ante luchador Chessman

Muchos usuarios de redes sociales han catalogado de un circo el show quedan el luchador Chessman y el influencer Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo vuelve a ser noticia internacional luego de propinarle una bofetada al luchador mexicano Chessman en un acto donde se suponía habría un careo para solucionar sus diferencias a raíz del golpe que propinó el deportista al comunicador durante una entrevista.

“Podemos hacer un careo si lo gustan hacer. Lo único que les pido a todos es respeto. Si podemos hacer un cara a cara por favor para las imágenes de la prensa”, decía uno de los organizadores de la conferencia de prensa. En ese instante, Adrián Marcelo se acercó a Chessman, quien le dijo “tranquilo”, antes de que el influencer le propinara un fuerte golpe en la cara.

Acto seguido, el equipo de trabajo de Chessman reaccionó antes de que el luchador se le fuese encima al experto en comunicación. Posteriormente, el luchador fue retirado de la sala donde había varios medios de comunicación.

Tras el encuentro, Adrián Marcelo declaró que se siente “excitado” cuando ve el video del golpe a Chessman, y dijo: “Yo me sentí maravilloso, vi el video y me excita verlo. Cómo recibió ese golpe, amén de que si le dolió o no, yo lo necesitaba. Yo voy a dormir mejor, mucho más tranquilo”.