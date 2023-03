Hervé Renard podría dirigir dos Mundiales en menos de un año

El seleccionador Hervé Renard dejó la selección de Arabia Saudita y su próximo destino sería la selección femenina de Francia.

Este miércoles se ha hecho oficial que el francés Hervé Renard deja de ser el entrenador de la selección de Arabia Saudita, tras su último paso en el Mundial de Qatar 2022. La decisión fue tomada entre ambas partes y termina un ciclo de casi cuatro en el futbol saudí. Ahora todos los rumores apuntan a que será el nuevo técnico de la selección femenina de Francia.

Renard podría ser anunciado como nuevo seleccionador francés a finales de esta semana, lo que le haría tomar su primera experiencia en el futbol femenino e ir con la ilusión de conquistar la Copa del Mundo, que se disputará este año en Nueva Zelanda y Australia.

Los rumores sobre tomar el cargo del combinado francés femenino surgieron luego de que el presidente de la Federación Saudí de Futbol expresase, en la cadena televisiva Saudi Sports Channel, que: “(Hervé Renard) tiene una oferta de la Federación Francesas y él expreso su deseo de tomar la oportunidad”. El banquillo galo está vacante tras el despido de la entrenadora Corinne Diacre.

A través de sus redes sociales, Hervé Renard envió un emotivo mensaje de despedida con el que puso punto final a su etapa en el país árabe, que le sirvió como punto previo a su nueva etapa dentro de su carrera como director técnico.

Having been the coach of National team of Saudi Arabia is a great pride for me. Since August 2019, I had the chance to be an integral part of the life of this beautiful country. I have seen this team grow alongside me and achieve a fabulous World Cup

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) March 28, 2023