Croacia y Escocia se alzan el triunfo en camino hacia la Euro 2024

Con dos goles en tres minutos y una gran actuación de Kevin de Bruyne -un tanto y dos asistencias-, Bélgica ganó 3-2 en su visita a Alemania, este martes en Colonia en un partido de preparación para la Eurocopa 2024 que organiza el país germano.

La última victoria belga sobre Alemania se remontaba al 26 de septiembre de 1954, en otro amistoso. Desde entonces las dos selecciones se habían enfrentado en 16 ocasiones con 15 victorias para el equipo germano y un empate.

A la oportunidad 17 fue la buena para los “Diablos Rojos”, que ganaron con goles de Yannick Carrasco (7′), Romelu Lukaku (9′) y Kevin de Bruyne (78′).

22 men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Belgians win. #GERBEL #WirSchaffenDas pic.twitter.com/gnRhmuIM7k

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 28, 2023