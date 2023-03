Marcha Guatemala: Resultados obtenidos en Dudince, Eslovaquia

El medallista olímpico, Erick Barrondo, no pudo concluir la prueba de primer nivel que se realizó este sábado en Europa.

Publicidad

Guatemala falló en la edición 42 del World Race Walking Tour Dudinska 50, que se celebró este día en Dudince, Eslovaquia. Los marchistas nacionales dejaron atrás aquellas jornadas llenas de gloria para el deporte nacional. Este sábado, lo más cercano que estuvieron del podio fue dos quintos lugares a cargo de José Alejandro Barrondo y Maritza Poncio.

Por su parte, la carta con mayor prestigio de nuestro país, Erick Barrondo, no logró terminar la prueba. No se lograron marcas de acceso a Juegos Olímpicos París 2024, no se obtuvo podio (medallas), solamente se debió conformar con dos atletas metidos en el top 5.

20 kilómetros

José Alejandro Barrondo fue quinto lugar con tiempo de 1 hora, 21 minutos y 32 segundos. En tanto, José Ortíz ocupó la casilla 19 con 1:26:27 hora. Óscar Pop ocupó el sitio 31 con crono de 1:34:45 hora.

El ganador en esta prueba fue el colombiano Eider Arévalo con 1:19:23 hora; el sueco Perseo Karlström fue segundo con 1:19:44 hora; el tercer lugar, la medalla de plata la obtuvo el mexicano Noel Chama con tiempo de 1:20:46 hora.

En mujeres, Maritza Poncio también fue top 5, al quedar en la quinta posición con 1:35:43 hora. Los primeros tres lugares los ocuparon marchistas de México y Puerto Rico. Alegna González ganó oro y Sofía Ramos plata (ambas mexicanas) y la plata fue para Rachelle de Orbeta (puertorriqueña).

35 kilómetros

El mejor guatemalteco fue Uriel Barrondo con una posición25 y un tiempo de 2:46:06 horas. José Raymundo quedó en la posición 36 con 2:53:43 horas. Por su parte, Luis González fue puesto 43 con 3:31:28 horas.

En esta competencia, el medallista olímpico Erick Barrondo no logró terminar la prueba y el marchista Sergio Sacul fue descalificado de la competencia.

José Luis Doctor (México), Caio Bonfim (Brasil) y Lihong Cui (China) se repartieron el oro, plata y bronce, respectivamente.

En mujeres, Mirna Ortíz fue casilla 10 con tiempo de 2:55:49 horas. Kimberly García (Perú), Hong Liu (China) y Magaly Bonilla (Ecuador) fueron los primeros tres lugares.

Resultados 2001-2002

En el 2021, se lograron cuatro clasificaciones hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los cuales finalmente se celebraron en el año 2021. Uriel Barrondo, Luis Ángel Sánchez, José Ortiz y Mayra Herrera fueron quienes obtuvieron las marcas para lograr su clasificación.

Guatemala hizo un podio perfecto en los 20 kilómetros marcha en el 2022. José Alejandro Barrondo, José Ortiz y José Calel ganaron el oro, plata y bronce, respectivamente. En mujeres Maritza Poncio se quedó con la plata.En los 10 kilómetros, Bryan Matías (Sub-18) y Yaquelin Teletor (Sub-20) lograron el oro.

Resultados 20 kilómetros:

Maritza Poncio – 5° – 1:35:43

José Barrondo – 5° – 1:21:32

José Ortiz – 19° – 1:26:27

Oscar Pop – 31° – 1:34:45

35 kilómetros:

Mirna Ortiz – 10° – 2:55:49

Uriel Barrondo – 25° – 2:42:06

José Raymundo – 36° – 2:53:43

Erick Barrondo – DNF #Atletismo 🇬🇹👏 pic.twitter.com/95efVVMXAt — Atletismo Guatemala (@fnatletismogt) March 25, 2023

(Visited 30 times, 30 visits today)

Publicidad