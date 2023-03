“Siempre soñé con este momento”, el discurso de Messi ante su gente

El capitán de la selección argentina Lionel Messi cumplió el sueño de poder levantar el trofeo de campeón del Mundo en su país.

El pasado jueves 23 de marzo, la selección de Argentina disputó su primer partido como campeona del Mundo. La noche ante 83 mil aficionados en el estadio Momumental estuvo llena de momentazos y uno de los que se robó la velada fue el discurso de Lionel Messi ante su gente; el capitán argentino firmó una noche de ensueño levantando el título ante su gente y celebrando su gol 800.

Para el líder del combinado argentino fue una noche redonda y no únicamente por el triunfo, sino que marcó su gol número 800 en su carrera gracias a un golazo de tiro libre en el minuto 89′, tanto que desató la euforia de toda la afición presente en uno de los colosos argentino. También con Argentina este gol significó su anotación número 99.

“Hoy es un día nuestro, y todos festejamos, pero no quiero olvidarme de los compañeros que hicieron todo lo posible por conseguir esta Copa y lamentablemente no se nos dio. Ellos también merecen respeto y reconocimiento”, agregó el 10.

“Ojalá no pasen tantos años para ganarla de nuevo. Disfrutemos de esta tercera estrella”, concluyó Messi ante un monumental totalmente volcado en ovación hacia el astro argentino.

el mensaje a la afición no fue el único momento en el que el astro argentino habló, ya que también lo hizo ante los medios al finalizar el encuentro. En estas pláticas ante los periodistas de su país se recordó del duro camino que han tenido hasta el título mundial.

“Siempre está el recorrido hasta aquí, lo que hicimos. En lo personal, sufrí mucho. No fue fácil. Me acuerdo de venir a Argentina y pasarla mal porque no salían las cosas. De pensar mucho en las finales perdidas de Copa América, del Mundial 2014, que por detalles no se nos dio, pero uno deja lo que tuvo que pasar porque la recompensa fue grande”, dijo Leo.