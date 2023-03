José Morales: “Este grupo se merece la victoria”

José Morales también se refirió a la condición climática de Belice, y asegura que eso no debe ser una excusa.

La Selección Nacional de Guatemala arribó esta mañana a Belice para el juego de este viernes por la Liga de Naciones Concacaf. El duelo está programado a las 20:00 horas en el Estadio FFB Field de Belmopán.

José Morales habló desde Belice y dio sus conceptos con relación a este duelo que los seleccionados lo toman como una final. “El viaje bien, todo salió de la mejor manera. Gracias a Dios sin ninguna novedad”, señaló el “Caballo” Morales.

Morales habló de la condición climática que impera a Belice y aseguró que ese tema no debe ser una excusa. “Creo que estamos acostumbrados, en algunos departamentos de Guatemala así nos ha tocado. El clima no es ninguna excusa para mañana, ya que jugamos de noche. No será una excusa”.