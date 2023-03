Georgina habla de la pérdida del hijo que esperaba con Cristiano

La pérdida del bebé afectó mucho a Georgina y "CR7" estuvo a su lado, lo que derivó en una serie de problemas con su club.

Portugal juega este día ante Liechtenstein por la eliminatoria hacia la Euro 2024 que se desarrollará en Alemania el próximo año. A pocas horas de que Cristiano Ronaldo vista de nuevo la camisola de los portugueses, su pareja, Georgina Rodríguez reveló situaciones familiares íntimas que han vivido, como el desplazamiento a Arabia Saudita y la pérdida de su bebé.

Georgina Rodríguez se presentó en el programa español El Hormiguero el miércoles por la noche para hablar de la nueva temporada de Soy Georgina que se estrena este viernes.

Uno de los dolores más grandes en la vida probablemente sea perder un hijo y la pareja ha tenido que vivir ese dolor. Georgina y Cristiano tuvieron que vivir un fatídico episodio de ver cómo fallecía, en el parto, uno de los mellizos que esperaban. Bella Esmeralda llegó venir al mundo bien, pero su otro bebé, un niño, no pudo soportar las complicaciones.

Rodríguez comentó que ha sido uno de los momentos más complicados de su vida, por no decir el peor. Ella reconoció que aunque ha sido una situación de lo más dolorosa, contarlo en su docuserie le ha servido de mucho. Sus amigas, Cristiano y su familia han sido pilares fundamentales para sobrellevar este amargo trago, confesó Georgina.

Esta situación habría repercutido también en Cristiano Ronaldo, quien apoyó totalmente a Georgina en ese momento lo que le impidió estar al 100 % con su club, el Manchester United, y le traería problemas en su paso con la selección portuguesa en el Mundial Qatar 2022.

-Georgina sufrió 3 abor**s espontáneos

-Murió su hijo

-Su hija estuvo ingresada meses

-No hizo pretemporada por eso y su club no le creyó

-Sufrió constantes humillaciones de su entrenador y la prensa no tuvo piedad

-Fue al mundial como escapatoria y su amigo lo traicionó (el DT) pic.twitter.com/JTLDfo7n9K

