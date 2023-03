Euro 2024: Cinco nuevas bajas de Países Bajos contra Francia

Además del delantero del Liverpool, la selección neerlandesa no podrá contar con los defensas Matthijs de Ligt (Bayern Múnich) y Sven Botman (Newcastle United), con el guardameta Bart Verbruggen (Anderlecht), así como Joey Veerman (PSV Eindhoven), inicialmente llamado para sustituir a Frenkie de Jong, que sufre dolores en un muslo.

Ronald Koeman, el sucesor de Louis van Gaal, “ha llamado a tres nuevos jugadores: Ryan Gravenberch (Bayern Múnich), Kjell Scherpen (Vitesse) y Stefan de Vrij (Inter)”, precisó.

La selección contará con 23 jugadores, en lugar de 25. “Tras el partido frente a Francia, la composición de la selección será revisada”, precisó la federación.

Los ‘Oranje’ habían ya deplorado esta semana las ausencias del centrocampista Frenkie de Jong y del delantero Steven Bergwijn.

El jugador del Barcelona tuvo dolores en el muslo en el clásico de La Liga, ganado 2-1 por el “Barça” en el Camp Nou. El delantero del Ajax tuvo que renunciar por su parte debido a una lesión en una rodilla.

