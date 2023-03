Bayern Múnich habría hecho cambios en la dirección técnica

Medios europeos confirman la noticia, la cual no ha sido oficializada, por el momento, por la institución alemana.

El periodista italiano Fabrizio Romano, referencia mundial en temas de exclusivas sobre fichajes en Europa, dio a conocer una noticia que ya ocupa los portales más importantes en los medios de comunicación del mundo. Romano asegura de que el Bayern Múnich rescindió de los servicios de Julian Nagelsmann como técnico del Bayern Múnich Alemán y se atreve a confirmar que el sustituto será Thomas Tuchel.

En ese primer tuit informativo, el periodista añadió: “Comprenda a Thomas Tuchel, el principal candidato para potencialmente ocupar el puesto del Bayern”.

🚨 Exclusive news confirmed: Julian Nagelsmann is set to be sacked with an immediate effect as FC Bayern coach. #FCBayern

News revealed earlier tonight now being confirmed by club sources too. pic.twitter.com/VcWEJPXQcY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023