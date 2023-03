Villatoro: “No hay que ser sabio para saber que nos está faltando ‘punch’ adelante”

El técnico de Xelajú MC externó su preocupación por la falta de gol de sus jugadores, el club altense no pasó del empate (0-0) ante Deportivo Mixco en actividad de la fecha 14 del Clausura 2023.

El Xelajú MC, encabezado por Amarini Villatoro, no logró dejar en el olvido su empate ante Deportivo Iztapa de la fecha anterior, y este miércoles, en su casa, igualó con Deportivo Mixco (0-0) en un partido memorable para el portero nacional Kevin Moscoso, quien fue fundamental en duelos directos durante el compromiso y que tuvo como punto cúspide el penalti detenido a Óscar Raí Villa.

El partido válido por la fecha 14 del Clausura 2023 es uno de los tres que se jugarán en esta jornada, la cual está marcada por la actividad de la Selección Nacional de Guatemala, y por ende, la misma no será completa por los partidos reprogramados de aquellos equipos que aportan seleccionados a la “Bicolor”.

#Clausura2023 | ¡FALLÓ XELAJÚ EN CASA! 🐐Xelajú 0-0 Deportivo Mixco🐷: La pérdida de cuatro puntos de sus últimos seis unidades, ponen contra la espalda al líder del campeonato. Transmisión en nuestra radio en línea 👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB 🎙️📻📱. pic.twitter.com/xw6N3vp7kU — Publisport (@Deportes_PN) March 23, 2023

Amarini Villatoro externa su preocupación tras el empate

El técnico guatemalteco habló en conferencia de prensa tras el empate (0-0) ante los chicharroneros, y contrario a otras ocasiones, hoy se mostró preocupado por la falta de gol.

“Es preocupante el empate y más cuando es en casa, perdimos dos puntos con un rival que hizo su partido, perdemos estos dos puntos por culpa de nosotros, la poca eficacia de nosotros el día de hoy”, externó el entrenador guatemalteco.

Amarini Villatoro, aseguró que los jugadores están fallando demasiado y que han caído en la “desesperación del entorno”, pese a mantener el liderato, el entrenador guatemalteco no ha quedado satisfecho por el funcionamiento de los suyos.

“El rival creo que confió en lo que estaba haciendo y creyó que podía sumar acá, el primer tiempo era un partido para irlo ganando tranquilamente, pero nosotros mismos nos estamos complicando, es un tema preocupante por que estamos fallando demasiado, tenemos que tener tranquilidad y no caer en la desesperación del entorno. Estoy preocupado, de los últimos seis partidos, aunque no hemos perdido, hemos empatado cinco juegos y eso quiera que no, es preocupante, hay que mejorar esa situación, no hay que ser sabio para saber que nos está faltando ‘punch’ adelante”, sentenció Amarini Villatoro.

Ahora, el club altense viajará a Estados Unidos para sostener un partido amistoso ante Cobán Imperial a las 20:00 horas en Atlanta, Georgia. Este encuentro servirá para que Amarini Villatoro pueda darle minutos a los jugadores que han tenido poca actividad en el Clausura 2023.

