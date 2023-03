Rubio Rubín resalta el buen compañerismo en selección

El legionario de la "Bicolor" desea que este viernes Guatemala se imponga ante Belice por la Liga de Naciones de Concacaf.

Rubio Rubín, jugador del Real Salt-Lake de la MLS, cumplió este miércoles su primer entrenamiento con la Selección Nacional de Guatemala en este nuevo ciclo de cara al partido que se tendrá en ante Belice el miércoles a las 20:00 horas en Belmopán como parte de la quinta fecha de la Liga de Naciones Concacaf (Liga B).

Pese a no que no nació en Guatemala, Rubín demuestra día a día su deseo de incorporarse de la mejor manera al grupo de seleccionados. Si bien es cierto, las dificultades del idioma, las diferencias entre una liga de élite y un combinado nacional que aún busca estar en una de las ligas más importantes de la región, la cual disputa el título de Concacaf, no han sido obstáculo para él y sigue luchando para aportar su grano de arena en la “Bicolor”.

“Es diferente todo, la pelota, el campo, el idioma, los compañeros y técnicos, pero lo importante es manejar bien eso. Estoy con toda la confianza como jugador de este equipo para aportar y ganar partidos”, señaló el jugador que ayer arribó al país.

Asimismo, contó que está “feliz de estar de regreso con el grupo”. Resaltó la felicidad que da de reencontrarse de nuevo “con los compañeros a quienes tenía mucho tiempo sin verlos”.

En ese tema, relación con sus compañeros de selección, Rubio Rubín aseveró: “Todo comienza en el vestidor, me llevo bien con ellos. El idioma del español lo tengo bien educado (dominado) y me llevo bien con los compañeros. Eso es lo más importante porque se transmite en la cancha”.

Rubio Rubín desea que el equipo gane

Guatemala se medirá este viernes a Belice, y luego, el lunes a Guayana Francesa en las dos últimas oportunidades de que tiene la “Azul y Blanco” de ganar el grupo D de la Liga B, y así poder ascender a la Liga A y clasificar directo a la Copa Oro 2023.

“Lo más importante es que el equipo gane, y luego los goles vienen. Para un delantero tener presencia en la portería es lo más importante, pero a quien le toque, con todo, porque necesitamos ganar el primer partido ante Belice”, expresó.

Rubín asegura estar al 100 %: “Este año no tuve ninguna lesión. Estoy al 100 %. Hice la pretemporada con mi equipo de Estados unidos y estoy de mejor forma que la última vez”.

