Euro 2024: Tres meses después del Mundial comienza el camino a la Eurocopa

Por su condición de anfitriona, Alemania no deberá pasar por este trámite. Tras su fiasco mundialista (eliminación en la primera fase) comenzará a preparar el torneo con dos amistosos, contra Perú (viernes) y Bélgica (martes de la próxima semana).

El resto de las potencias europeas aprovechará esta fase de clasificación para iniciar nuevos procesos. Tendrán nuevas caras, tanto en los banquillos como en el césped.

🇵🇹 Back on the international stage 🏟️#EURO2024 pic.twitter.com/s4DXvwYuJc — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 21, 2023

El regreso de Italia

Italia fue la gran ausente en Qatar, pero vuelve a escena para iniciar la defensa de la corona europea obtenida en 2021 en Wembley. Lo hará precisamente contra su rival de aquella final, Inglaterra, que sigue buscando un primer título continental.

Pese al fiasco mundialista, Roberto Mancini se mantiene como seleccionador, pero introduce caras nuevas para tratar de enderezar el rumbo de la ‘Azzurra’.

La principal novedad es la llamada por primera vez de Mateo Retegui, un delantero de 23 años nacido en Argentina y que juega en el Club Atlético Tigre, con el que ha dado muestras de su efectividad.

Italia e Inglaterra aparecen como los dos candidatos principales a ocupar las dos plazas del grupo C que darán acceso a la Euro 2024, sin olvidar a Ucrania, que se enfrentará a los ingleses el domingo.

Mbappé estrena brazalete

El seleccionador francés necesitaba un nuevo capitán tras la retirada internacional de Hugo Lloris después del Mundial y ha optado por dar el brazalete a la estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (24 años).

Con las retiradas añadidas de Raphaël Varane y Karim Benzema y la larga lista de bajas por lesión (Pogba, Nkunku, Lucas Hernandez, Kanté, Dembéle y Kimpembe), Deschamps tendrá que dar nuevas responsabilidades a jugadores hasta ahora secundarios en sus primeros partidos, ante Países Bajos el viernes y frente a Irlanda el lunes.

Mike Maignan del Milan debería ser el nuevo ocupante de la portería, mientras que las novedades de la lista son el portero suplente Brice Samba (Lens), Jean-Claire Todibo (que ha sustituido al lesionado Wesley Fofana, también lesionado) y el centrocampista Khéphren Turam (Niza), hijo del campeón del mundo en 1998 Liliam Thuram, que se une en la lista a su hermano mayor Marcus.

Nueva era para España

Luis Enrique pagó con la no renovación el mal papel de España en el Mundial (eliminación en octavos) y el puesto de seleccionador lo ocupa el ex técnico de la Sub-21, Luis de la Fuente, que se entrenará en el cargo el viernes contra Noruega, que no podrá contar con su estrella Erling Haaland, lesionado, antes visitar a Escocia el martes próximo.

A cargo de las selecciones Sub-21 y olímpica desde 2013, De la Fuente (61 años) ha decidido rejuvenecer el equipo en esta primera convocatoria, sin veteranos como Sergio Busquets, Ramos (ambos retirados), Koke y Jordi Alba.

Sin Busquets ni Alba, ya no quedan supervivientes en la Roja del equipo que ganó la Eurocopa 2012.

Las principales novedades de la lista son el regreso de Kepa Arrizabalaga, Iago Aspas y Nacho, tres hombres que no contaban para Luis Enrique pese a su buen rendimiento.

Los dos primeros rivales de la “Roja” deben ser las principales amenazas en un grupo que completan Georgia y Chipre. Aunque, con dos boletos por llave, España no debería tener mayores dificultades para estar en la Euro 2024 de Alemania el año próximo.

🗣️ @nachofi1990: "Haaland es un jugador del que siempre tienes que estar pendiente, pero Noruega tiene delanteros peligrosos a pesar de su ausencia". ➡️ "Tenemos que estar concentrados, jugamos en casa y queremos hacer un gran partido".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/hSF9x2VXiF — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 22, 2023

