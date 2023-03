Mario Escobar encabeza listado de árbitros para la Liga de Naciones Concacaf

Entre árbitros, asistentes y administrativos, Guatemala tendrá a nueve representantes en la definición de grupos de la Liga de Naciones Concacaf.

Esta semana es importante para la Concacaf debido a que se celebrará la penúltima fecha de la Liga de Naciones Concacaf 2023, la cual incluirá ascensos, descensos, clasificaciones a la Copa Oro 2023, además, de definirse a los clasificados para disputar el título de la región.

Guatemala, con su futbol, y sus árbitros, también saltan al ruedo. La Selección lo hará el viernes cuando se mida a Belice en Belmopán, en un juego que está programado a las 20:00 horas. Es fundamental la victoria para Guatemala.

Y respecto al arbitraje, nuestro país tendrá a cinco representantes en tres partidos, los cuales se jugarán el jueves, viernes y sábado.

Walter López, Armando Reyna, Ignacio Fuentes, Bryan López, Juan Tipaz, Mario Escobar, Luis Ventura, Humberto Panjoj y Julio Luna son los árbitros con gafete FIFA quienes estarán presente en los duelos Barbados-Cuba, Nicaragua-San Vicente, Montserrat-Haití y Estados Unidos-El Salvador.

Este juego será el jueves 23 de marzo a las 17:00 horas GT en el Wildey Turf por la Liga B.

Walter López, de Guatemala, será el árbitro central. Estará acompañado por los asistentes nicaragüenses Keytzel Corrales y Emmanuel Aguirre. El cuarto árbitro será el guatemalteco Armando Reyna.

Duelo correspondiente a la Liga B y se jugará el viernes 24 de marzo a las 18:00 horas GT en el Estadio Nacional de Nicaragua.

En ese duelo, el guatemalteco presente será Ignacio Fuentes como cuarto árbitro. El central es Adonai Escobedo y sus líneas Christian Espinoza y Michel Morales, todos de México.

Este compromiso está programado para el sábado 25 de marzo a las 15:00 horas GT en el Bake´s Football Complex.

El central será el guatemalteco Bryan López, quien tendrá en la banda al nacional Juan Tipaz y a la nicaragüense Shirley Perello. El cuarto árbitro es Raúl Castro de Nicaragua.

En uno de los juegos de mayor nivel, el equipo de trabajo de Mario Escobar fue llamado para el compromiso entre Estados Unidos y El Salvador por la Liga A. Este partido se llevará a cabo en el Exploria Stadium el lunes 27 de marzo a las 17:30 horas.

Mario Escobar es el central; lo acompañarán Luis Ventura y Humberto Panjoj por las bandas, y Julio Luna será el cuarto árbitro, todos guatemaltecos.

This week in #CNL League A 🗓️

Comment below and tell us which matchups you're looking forward to this week ⤵️ pic.twitter.com/DhmZwO3FxI

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 21, 2023