Kevin De Bruyne es el nuevo capitán de la selección de Bélgica

El nuevo seleccionador de Bélgica, Domenico Tedesco, ha designado a Kevin De Bruyne como nuevo capitán del “Diablo Rojo” tras la retirada internacional de Eden Hazard, anunció la federación belga este martes en un comunicado.

El técnico prefirió al centrocampista del Manchester City antes que al delantero del Inter, Romelu Lukaku, el otro jugador que aspiraba a la capitanía.

El volante del City ha disputado 97 partidos con Bélgica, en los que ha marcado 25 goles y dado 46 asistencias.

A message from the new captain. 💬 #WirSchaffenDas

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 21, 2023