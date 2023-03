El mexicano ‘Checo’ Pérez conquista el GP de Arabia Saudita

'Checo' dio un golpe en la mesa en el Gran Premio de Arabia Saudita al finalizar en la primera posición y con ello colocarse en el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos por detrás de su compañero Max Verstappen.

El mexicano Checo Pérez dio la campanada en el Gran Premio de Arabia Saudita al finalizar en la primera posición y con ello colocarse en el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos.

Durante el inicio de carrera Checo Pérez perdió la primera posición al momento del arranque perdiendo la posición en la primera curva ante Fernando Alonso, quien aprovechó la ventaja de quedar del lado de la cuerda y robarse el liderato.

LET'S GO. VAMOS. 🏆 @SChecoPerez WINS the #SaudiArabianGP 🇸🇦 making this the 5th Grand Prix victory of his career. pic.twitter.com/kQqu514dlt

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 19, 2023