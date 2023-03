Xavi muestra su emoción por dirigir su primer Clásico en el Camp Nou

"Estos partidos me motivan y me gustan. Me hace especial ilusión", indicó el técnico catalán cuando fue cuestionado sobre qué significa para él dirigir su primer Clásico en el Camp Nou.

Publicidad

Los seguidores del futbol mundial, cuentan las horas para que ruede el balón en el Spotify Camp Nou. Este domingo se disputará el partido que “paraliza al planeta” entre el FC Barcelona de Xavi Hernández y el Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Este juego tiene una particularidad especial y es que será el primer Clásico que Xavi dirija en el Camp Nou, en los anteriores se habían disputado en el estadio Santiago Bernabéu, Arabia Saudita por Supercopa de España y en Estados Unidos en un juego amistoso.

Las sensaciones de Xavi previo al Clásico

El entrenador del FC Barcelona compareció ante los medios de comunicación previo al juego ante el Real Madrid y confirmó que reservarán a Pedri que se resintió el viernes en el entreno.

“Llegaba muy justo, había riesgo y se resintió ayer. Este es un partido para estar al cien por cien y preferimos que descanse y se recupere. No es una final, es importante si ganamos, pero no es una gran final. Lo que no queremos es perder a Pedri dos meses”, indicó el entrenador culé.

Xavi es consciente que un triunfo ante los merengues sería casi definitivo, a falta de 12 jornadas le sacarían 12 puntos a los blancos, pero esto fue lo que comentó el entrenador blaugrana sobre la posibilidad de sentenciar LaLiga en este partido:

“Si ganamos es un golpe en la mesa, no definitivo porque quedarían 12 jornadas. Quedarán puntos por disputar y partidos difíciles. Estoy muy motivado, soy muy barcelonista, el escenario es bueno por la ventaja, tenemos mucho a ganar. Estos partidos me motivan y me gustan. Me hace especial ilusión”, indicó Xavi.

🔊 Xavi: "#ElClásico de mañana es una oportunidad muy grande. Dejar al Madrid con 12 puntos de diferencia no sería definitivo, pero si un paso adelante importante" pic.twitter.com/kkye94mWhE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2023

Para finalizar, el técnico catalán respondió a las recientes críticas sobre sus triunfos 1-0 y no ampliar más la ventaja en el marcador, Xavi fue claro y aseguró que el “estilo no se negocia”.

“El estilo no lo vamos a cambiar. No nos vamos a cerrar atrás. Otra cosa es que superen nuestra presión. Históricamente, ganamos 1-0 la primera Copa de Europa con Koeman y nadie habló del estilo. Una cosa es el resultado y otra es el estilo. No me preocupa y máximo respeto para el Cholo”, sentenció.

🔊 Xavi: "Estoy muy motivado y jugar #ElClásico siempre me gusta. Puede pasar de todo, pero las sensaciones son buenas" pic.twitter.com/WQNKMNSjAQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2023

(Visited 9 times, 9 visits today)

Publicidad