Oporto eliminado de la Champions League

El Inter de Milán arrancó el empate 0-0 que necesitaba en Oporto para clasificarse este martes para los cuartos de final de la Liga de Campeones, gracias al resultado positivo (1-0) obtenido en el Giuseppe Meazza en la ida.

El Oporto dominó todo el partido y contó con varias ocasiones para al menos haber llevado a la prórroga la eliminatoria, pero los italianos defendieron bien para asegurarse el billete entre los ocho mejores equipos del continente.

“Hicimos un gran trabajo. No marcamos, pero trabajamos duro hasta el pitido final y nos clasificamos”, destacó el delantero turco Hakan Çalhanoglu, elegido el mejor futbolista del partido.

Sobre lo que puede deparar la competición, con el Inter entre los ocho mejores, el turco declaró: “En la Champions puede pasar cualquier cosa”.

#UCL | ¡INTER CLASIFICA A LOS CURTOS DE FINAL! 🔵Porto 0-0 (0-1) Inter🟡: El Inter de Milán clasifica a la siguiente fase. En la última jugada, el cuadro italiano se salvó con dos pelotas a los parales. pic.twitter.com/kaccR2QSNi — Publisport (@Deportes_PN) March 14, 2023

Dos palos

El Oporto lo intentó hasta el final, pero no obtuvo premio, como una espectacular chilena del delantero español Toni Martínez que se marchó fuera (90+4), un remate de Namaso que sacó Dumfries bajo palos (90+6) y dos balones a la madera en los últimos segundos (90+7).

Las lágrimas de varios jugadores del Oporto tras el pitido final fueron el reflejo de la frustración del equipo portugués, que quizás mereció haber forzado al menos la prórroga.

“Estamos decepcionados. Creo que fuimos mejores, tuvimos más posesión y más ocasiones. Aún no me creo que no haya entrado ningún balón” en la portería”, aseguró Marko Grujić.

“¿Hemos tenido suerte? En el futbol, la suerte importa relativamente, en los 180 minutos merecimos clasificarnos para los cuartos de final. Ahora jugaremos con mucha confianza”, declaró Inzaghi.

🎙Marko Grujic: "Os adeptos deram-nos muito apoio. Perceberam que demos tudo para vencer este jogo e criaram uma atmosfera fantástica. Estamos desiludidos por não lhes termos dado uma alegria"#FCPFCIM #UCL pic.twitter.com/aHFb1UyKPj — FC Porto (@FCPorto) March 14, 2023

*Con información de AFP.