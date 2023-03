FIFA oficializa el nuevo formato para el Mundial 2026

El organismo que regula el fútbol hizo oficial la ampliación de participantes a partir desde la edición del que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá y que ahora tendrá más partidos.

En el Consejo de la FIFA que se celebró este martes en Kigali (Ruanda) se hizo oficial la aprobación del cambio de formato para la Copa del Mundo a partir de la edición de 2026, que será la primera que se disputará con la participación de 48 selecciones. A la expansión territorial por ser organizada en México, Canadá y Estados Unidos en simultáneo, se le suma también la ampliación de competidores, partidos y días.

Con la introducción de este nuevo formato, el Mundial tendrá 104 partidos (antes eran 64) llevados a cabo en un lapso de 40 días; lo que implica que el campeón y el subcampeón del certamen más prestigioso del planeta ahora jugarán ocho encuentros cada uno en lugar de los siete actuales, ya que se sumará la ronda de 16avos.

