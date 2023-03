Xelajú se afianza en la cima y hunde a Santa Lucía en el sótano del acumulado

Los 'Superchivos' se impusieron por la mínima ante Santa Lucía y ya son seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores, por su parte, Santa Lucía se queda en el último lugar del acumulado a 10 puntos de la salvación.

Varios partidos de la jornada 12 del Torneo Clausura 2023 se reprogramaron por actividad de la Selección Nacional de Guatemala este fin de semana, pero uno de los juegos que si se disputó fue el de Xelajú MC vs. Santa Lucía Cotzumalguapa en el estadio Mario Camposeco.

Con solitaria anotación del delantero mexicano Óscar Raí Villa, Xelajú MC se impuso ante Santa Lucía Cotzumalguapa y se afianza en el liderato de la Liga Nacional, con 6 puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores (Guastatoya y Comunicaciones).

Xelajú MC 1-0 Santa Lucía

En sus intenciones por aumentar su ventaja en el liderato de la Liga Nacional, el Xelajú MC logró un importante triunfo ante Santa Lucía Cotzumalguapa en el estadio Mario Camposeco. Con solitaria anotación de Óscar Raí Villa, los ‘Superchivos’ se impusieron ante los lucianos, aunque sin mostrar su mejor nivel.

Los dirigidos por Amarini Villatoro ganaron por la mínima, pero sin convencer. Pese a eso, el Mario Camposeco vivió una fiesta en los graderíos con bengalas, cánticos y el aliento durante los 90 minutos.

Con este triunfo, Xelajú MC llegó a 27 puntos y se separa a 6 unidades de sus más cercanos perseguidores, Guastatoya (con un partido menos) y Comunicaciones FC, que entre semana perdió su invicto ante Xelajú MC.

Partidos reprogramados

La fecha 12 del Clausura 2023 comenzó el miércoles con la victoria de Xinabajul sobre Comunicaciones por 2-1. Para este sábado se disputaron los partidos Deportivo Mixco-Deportivo Iztapa y Xelajú-Santa Lucía Cotzumalguapa. Este domingo solo habrá un duelo: Cobán Imperial-Deportivo Achuapa (15:30 horas).

Los partidos que sufrieron reprogramación son Municipal vs. Deportivo Guastatoya y Deportivo Malacateco vs. Antigua G. F. C.

El juego entre el “Rojo” y el “Pecho Amarillo” se jugará el miércoles 12 de abril a las 12:30 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. Por su parte, el duelo entre el “Toro” y el “Panza Verde” será hasta el miércoles 26 de abril a las 12:00 horas en el Estadio Santa Lucía en Malacatán, San Marcos.

