Brasil: Famoso exfutbolista brasileño se encuentra desaparecido

Luego de ser condenado a nueve años de cárcel en Italia y verse forzado a cumplir la pena en su natal Brasil, Robinho ha desaparecido del radar.

El exfutbolista Robinho vuelve a ser tendencia luego de que el diario argentino “Olé” publicase que se encuentra actualmente desaparecido, esto tras ser obligado a cumplir una condena de nueve años de cárcel en su natal Brasil por un delito en Italia.

La condena por violación grupal le fue impuesta en 2022, pero debido a que Brasil no tiene acuerdo de extradición con Italia el exjugador del Real Madrid podía transitar tranquilamente por las calles de Sao Pablo, situación que cambió tras un acuerdo entre ambas naciones para que él cumpliese su condena en su país de Origen. Desde que se dio a conocer esto, en febrero de 2023, Robinho despareció del radar.

Según informa el diario Olé múltiples testigos expresan que Robinho ha dejado de ser visto por los lugares que solía frecuentar y dan a conocer que el Ministerio Público Federal de Brasil y la Justicia italiana no han podido dar con el paradero de las tres direcciones que tenían registradas.

Quien fuese una de las perlas del futbol brasileño a principios de siglo podría haberse dado a la fuga de su país natal, pero esta hipótesis no ha sido comprobada debido a que no se han encontrado rastros de su paradero. Robinho aún sigue sin pisar la cárcel y su lucha por no hacerlo le hizo contratar durante su proceso a cinco abogados, quienes le acompañaron en el proceso.

La condena sobre Robinho

Robson de Souza fue condenado a nueve años de prisión por una violación grupal hacia una joven albanesa en 2013, el delito fue cometido en Milán mientras él se encontraba defendiendo los colores del AC Milan. Tras poco más de 9 años de investigación, el exfutbolista fue condenado.

