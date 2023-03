A. C. Milan clasifica a los cuartos de final, 11 años después

Un campeón nacional, el de Italia, estará en cuartos de final de la Champions League después de que el A. C. Milan empatara 0-0 en el campo del Tottenham e hiciera valer su victoria 1-0 de la ida, lograda entonces con un tanto del hispano-marroquí Brahim Díaz.

El histórico Milan, segundo del palmarés de la máxima competición europea de clubes con siete títulos, accede a los cuartos de la Champions por primera vez desde 2012, año en el que le cerró el camino en esa ronda el F. C. Barcelona. Los ‘Rossoneri’ no levantan la ‘Orejona’ desde 2007, cuando Kaká les condujo a lo más alto.

Eliminado en enero por el Torino en octavos de la Copa de Italia, derrotado ese mismo mes por un rotundo 3-0 ante el Inter de Milán en la Supercopa de Italia y relegado a un quinto lugar en la Serie A después de caer el pasado sábado 2-1 en el campo de la Fiorentina, la Champions se presenta como la gran fuente de ilusión para el AC Milan de cara al final de curso.

El Tottenham, que en el 77 se quedó con diez por la segunda amarilla al argentino Cristian Romero, quedó a un gol de forzar la prórroga, pero se topó una y otra vez con la inspiración del arquero francés Mike Maignan, especialmente decisivo ante dos ocasiones de Harry Kane (34′ y 90’+2′).

El Milan envió al palo en el descuento final por medio de Divock Origi. No marcó pero cumplió su misión.

Bayern y Milan se suman así a Chelsea y Benfica, que lograron su clasificación a cuartos el martes. El resto de eliminatorias de octavos se decidirán entre el martes y el miércoles de la próxima semana.

