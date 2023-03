Djokovic podría dejar de ser el número uno por no estar vacunado contra el covid

Su decisión de no vacunarse contra el covid le hará perderse el Masters 1000 de Indian Wells y probablemente los siguientes torneos en Estados Unidos.

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, se vio forzado a renunciar al Masters 1000 de Indian Wells que inicia la próxima semana en el estado de California (Estados Unidos) al no poder ingresar al país sin vacunarse contra el coronavirus, confirmaron el pasado domingo los organizadores.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.

With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2023