Mario Escobar, árbitro guatemalteco, dirigirá el Tigres-Orlando City

Los octavos de final, partidos de ida, de la Liga de Campeones de Concacaf, se inician este martes.

La cuarteta arbitral conformada por Mario Escobar, Luis Ventura, Humberto Panjoj y Julio Luna estarán presentes en el duelo entre Tigres de México y Orlando City de Estados Unidos, válido por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2023 (SCCL 2023).

Este es el regreso de Mario Escobar a un evento internacional tras su participación en la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, evento en el cual se le recuerda por haber expulsado al portero galés Wayne Hennessey (8’), el primer expulsado del Mundial.

Are you ready for @TheChampions? 🤩

We've got the inside scoop on everything you need to know 👇 pic.twitter.com/va5S1gFkG1

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 6, 2023