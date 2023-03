La Fórmula 1 regresa con las emociones del GP de Baréin

El piloto neerlandés Max Verstappen parte como favorito para repetir el título esta temporada. ¿Podrán Mercedes y Ferrari competirle a Red Bull este año?

El maestro prácticamente absoluto de los trazados de Fórmula 1 la pasada temporada, el doble campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), pondrá su corona en juego este fin de semana en Baréin, escenario del primer Gran Premio de la temporada.

Este arranque del curso servirá para aclarar algunos de los interrogantes de la nueva temporada 2023. ¿Habrá señales de un campeonato “más apretado” en lo alto de la tabla? ¿Podrán Mercedes y Ferrari mirar de tú a tú a Red Bull tras su total dominio el pasado curso? ¿Está Lewis Hamilton en condiciones de luchar por su octava corona de récord?.

It's lights out and away we go in 2023! 🙌

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), subcampeón del mundo la pasada temporada y uno de los contendientes al título, confiesa que el RB19, nuevo bólido de Red Bull, “parece muy bueno”.

No en vano, los indicios dejados en los entrenamientos de pretemporada disputados también en Baréin la semana pasada, colocan a Red Bull de nuevo en la parte delantera de la parrilla, un buen augurio para el vigente campeón del título de constructores.

La temporada pasada, Red Bull, Verstappen y su compañero mexicano Sergio Pérez arrasaron prácticamente con todo sobre la pista a lo largo de 22 Grandes Premios.

Superados en las clasificaciones de los sábados normalmente por Ferrari, que regresó a un buen nivel en 2022, los domingos en carrera la escudería austríaca mostraba toda la potencia de sus monoplazas, llevándose 17 de 22 carreras en 2022, de las cuales 15 fueron para Verstappen, todo un récord.

En las horas previas a esta primera carrera de las 23 del Mundial, los rivales de Verstappen, en la Fórmula 1 desde 2015, saben que el neerlandés nunca ha ganado el primer Gran Premio de una temporada, y tampoco ha logrado vencer en Baréin. En 2022, el neerlandés tuvo que abandonar cuando iba segundo en Sakhir por detrás de Leclerc en los últimos giros del Gran Premio… misma suerte para su compañero Sergio Pérez, que tuvo que abandonar en la última vuelta.

Un guion de carrera que seguro Ferrari quiere que se repita, siendo la Scuderia el mejor posicionado en la parrilla para disputar el Mundial a Red Bull.

A menudo víctima de sus propios errores de estrategia y problemas de fiabilidad durante la temporada pasada, sumados a errores puntuales de Leclerc y el español Carlos Sainz, Ferrari no pudo ser rival a largo plazo contra el poder del equipo austríaco.

Mercedes, tercera escudería en 2022 tras atravesar dificultades para adaptarse al nuevo reglamento, espera empezar con mejor pie el curso y volver a las primeras líneas de la parrilla.

En Baréin, su piloto estrella Lewis Hamilton quiere poder reencontrarse con la victoria, en sequía desde 2021. El año pasado, el piloto de 38 años vivió su primera temporada en blanco desde 2007. Las estadísticas juegan a su favor en el circuito del Golfo, ya que es el piloto que más veces ha ganado en Baréin desde el primer Gran Premio organizado en 2004.

Hamilton estará escoltado por el también británico George Russell, quien pese al mal año de la escudería, logró ocho podios y una victoria en 2022.

The @PET_Motorsports previews are back and this year they go harder than ever. 💚 #OutRaceYourselfpic.twitter.com/Eq7QI7EGzA

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2023