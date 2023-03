Argentina y su primera convocatoria tras ser campeones del mundo

Lionel Scaloni citó al plantel que consiguió la gesta en Qatar 2022, sumó a los habituales integrantes de esa plantilla pero también incluyó a varios juveniles que representan la nueva generación como Alejandro Garnacho del Manchester United.

La Selección de Argentina ya tiene todo preparado para disputar los dos amistosos de marzo ante Panamá y Curazao que servirán para celebrar el título mundial obtenido en Qatar 2022.

Lionel Scaloni citó al plantel que consiguió la gesta en Medio Oriente, sumó a los habituales integrantes de esa plantilla pero también incluyó a varios juveniles que representan la nueva era como Máximo Perrone o Alejandro Garnacho.

Si bien están los 26 que viajaron a Doha con el capitán Lionel Messi a la cabeza, la nómina está compuesta por 35 apellidos con la inclusión de varios deportistas que fueron parte del proceso previo a la Copa del Mundo y se quedaron fuera del corte final como Giovani Lo Celso que sufrió una lesión a semanas del inicio del torneo. Otro caso similar es el de Nicolás González, que también fue baja por lesión.

Aunque lo más destacado de esta convocatoria son los seis futbolistas que están llamados a ser parte del recambio. Sin dudas que el apellidos más resonante es el de Alejandro Garnacho, el atacante del Manchester United nacido en España pero con raíces argentinas que le permitieron optar por la camiseta albiceleste.

También figura un habitual para Scaloni como Nehuén Pérez, defensor de 22 años que milita actualmente en el Udinese y siempre es una opción para el DT.

Los otros nombres jóvenes destacados son los del mediocampista Máximo Perrone (que acaba de debutar en el Manchester City) con apenas 20 años y Facundo Buonanotte, el exjugador Rosario Central que emigró al Brighton & Hove Albion de la Premier League con apenas 18 años. También se destacan Valentín Carboni (17 años, Inter de Milan) y Lautaro Blanco (lateral izquierdo del Elche de 24 años).

Argentina disputará dos encuentros amistosos en esta fecha FIFA, el primero ante Panamá el 23 de marzo en el estadio Más Monumental, casa de River Plate, y el segundo el 28 de marzo, ante Curazao en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Alejandro Garnacho is called up to the Argentina squad for the first time for their friendlies against Panama and Curacao 🌟🇦🇷 pic.twitter.com/LZdmJHl1yc

— B/R Football (@brfootball) March 3, 2023