Wilson Pineda habla del triunfo ante Mixco

El jugador del Deportivo Guastatoya aseguró que hoy en día ya no es una ventaja jugar con las condiciones climáticas porque esto afecta a ambos clubes.

Deportivo Guastatoya venció este día 3-0 a Deportivo Mixco con goles de Jorge Vargas, Rubén Morales y Omar Domínguez, y aspira a quedarse con el subliderato del Clausura 2023 al finalizar la décima fecha.

Wilson Pineda fue uno de los actores principales en el cuadro del “Pecho Amarillo” que se quedó con la victoria este día. Al ser entrevistado en Emisoras Unidas, el futbolista guatemalteco resaltó estar “muy contentos y felices por los resultados que se están dando”.

Uno de los temas tratados es el cambio de horario para los juegos del Deportivo Guastatoya, que pasó de 15:00 horas a las 11:00 horas. “Otros compañeros futbolistas se quejan del clima, pero todos estamos de acuerdo que con eso no habrá un buen espectáculo futbolístico. Nosotros debemos mejorar el futbol, pero no bajo esa forma”, dijo Pineda.

Wilson Pineda también señaló que les afecta que son semanas cortas en las cuales el trabajo no es el mismo y si ellos como futbolistas no se cuidad eso les pasa factura. “Sinceramente nosotros debemos adaptarnos y no hay otra forma”, reconoció.

Por último, el futbolista guatemalteco reconoció que “ahora no se saca ventaja sobre el clima porque le afecta también al local y más cuando hay semanas cortas (juegos a mitad de semana)”.

Wilson aprovechó a enviar saludos a su hijo Kendrick Elián, quien nació el pasado fin de semana, justamente cuando se jugaba el Deportivo Iztapa-Deportivo Guastatoya.

¡FELICIDADES PINEDA! Toda la familia Pecho Amarillo felicita a Wilson Pineda por el nacimiento de su hijo, Kendrick Elián Pineda Cardona👏🏽👦 A disfrutarlo en familia🙏🏽 y bienvenido al MINI CAPI🌍#AguanteGuasta #YoSoyPechoAmarillo pic.twitter.com/pDZjI7TTGH — CD Guastatoya (@CD_Guastatoya) February 28, 2023

Deportivo Guastatoya 3-0 Deportivo Mixco

El “Pecho Amarillo” se impuso categóricamente al Deportivo Mixco 3-0 en el Estadio David Cordón Hichos con anotaciones de Jorge Vargas, Rubén Morales y Omar Domínguez.

Ese resultado deja bien parado al cuadro guastatoyano que lo dirige Mario Acevedo. Poco a poco el conjunto de la Capital de la Amistad toma fuerza de cara al cierre de la primera vuelta. Deportivo Guastatoya continúa luchando fuertemente para estar entre los primeros lugares del Clausura 2023.

Deportivo Guastatoya con el triunfo de esta tarde llegó a 20 puntos y se ubica en el segundo lugar a la espera del duelo estelar entre Comunicaciones y Xelajú M. C., equipos que pelearán por la cima del campeonato nacional.

Una victoria de Xelajú o un empate, aseguraría el segundo lugar para el “Pecho Amarillo”. Solo una victoria de Comunicaciones hará que el cuadro oriental baje de la segunda posición.

#Clausura2023 | ¡UN TRIUNFO MÁS PARA "GUSTA" 🐥Deportivo Guastatoya 3-0 Deportivo Mixco🐷: Jorge Vargas, Rubén Morales y Omar Domínguez. Los dirigidos por Mario Acevedo continúan en buen camino. pic.twitter.com/5Q0F5HK2WO — Publisport (@Deportes_PN) March 1, 2023

