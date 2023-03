FA Cup: Manchester City avanza a cuartos; Leicester eliminado por uno de segunda

Phil Foden con un doblete (7′ y 74′) y el belga Kevin De Bruyne (81′) fueron los autores del triunfo del equipo de Pep Guardiola, que no pudo sentenciar hasta el tramo final del partido.

Los hombres de Pep Guardiola tomaron rápidamente el control del partido y avisaron con un disparo al larguero del joven Rico Lewis (2′), una de las escasas novedades en un once inicial del técnico catalán con muchos titulares habituales (Dias, Silva, De Bruyne, Foden, Álvarez, Mahrez).

From defence to attack! 👌

What a move this is 🚀

🔴 0-3 🐝 #ManCity pic.twitter.com/k7IhkQh3vi

— Manchester City (@ManCity) February 28, 2023