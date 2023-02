¿Premios de consuelo para Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo también fue elegido en el 11 ideal, pero de la Liga Profesional Saudí.

Se entregaron los premios The Best y el gran ausente fue Cristiano Ronaldo, un futbolista acostumbrado a este tipo de premiaciones. Un día después de la gran ceremonia celebrada en París, Francia, salen detalles relacionados al futbolista portugués.

Uno de ellos es que ningún entrenador o capitán de selecciones nacionales votó por él. El mismo caso ocurrió con la votación de periodistas, nadie lo votó. Pero “CR7” tampoco emitió los votos como capitán, en su lugar, lo hizo el defensor Pepe.

Pese a todo ello, Cristiano Ronaldo se hizo de algunos premios, no a la altura de los The Best de la FIFA, pero sí en su competencia, la Liga Profesional Saudí.

El sábado, el Al Nassr venció de visita al Damac 0-3, con triplete de Cristiano Ronaldo, este resultado le permitió al equipo de “CR7” continuar como líder.

Tras la estupenda participación de Cristiano, uno de sus goles fue candidato al mejor gol de la jornada. Estuvo compitiendo con anotaciones del uruguayo Renzo López (Al Batin Football Club) y el macedonio Aleksandar Trajkovski (Al Fayha F. C.)

Según la encuesta publicada en Twitter de RSL (@SPL), Cristiano Ronaldo fue electo el mejor gracias a un 77.7 % de los votos (30 mil 478 participantes). El segundo lugar lo obtuvo Aleksandar Trajkovski con 13.8 % y el tercer sitio fue para el sudamericano Renzo López con 8.5 %.

Así como Messi, Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de estar en el 11 ideal, pero de la jornada 18 de la Liga Profesional Saudí (LPS). El portugués compartió posición con el otro delantero, el uruguayo Renzo López.

En el cuadro ideal de la pasada fecha también aparece el español del Al Taawoun Football Club, Álvaro Medrán. Este 11 ideal está compuesto también por futbolistas de Macedonia, Marruecos, Arabia Saudita, Francia, Irlanda y Rumania.

Por último, fue electo el mejor jugador del mes tras cuatro juegos en los cuales anotó en ocho oportunidades y sumó dos asistencias.

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 ⭐

Al Nassr superstar 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 was at his phenomenal best throughout February, with eight goals and two assists in four run-outs 🐐#RoshnSaudiLeague | #CR7𓃵 | @Roshnksa | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/HTpV1XxYKe

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 28, 2023