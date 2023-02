Concacaf revela el camino al Mundial 2026

La selección de Guatemala debería ingresar en la eliminatoria mundialista a la segunda ronda y deberá ser una de las mejores 12 para disputar la ronda final que reparte boletos mundialistas.

Este día la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) reveló cómo será el camino a la próxima Copa del Mundo de la FIFA Canadá-México-Estados Unidos 2026. Eliminatoria mundialista en la cual la selección de Guatemala buscará con Luis Fernando Tena su primera clasificación a un Mundial.

La eliminatoria mundialista se jugará con 32 asociaciones miembro afiliadas a la FIFA de Concacaf y no con las 35, ya que los anfitriones del Mundial 2026 ya se clasificaron automáticamente con la designación.

El camino mundialista tendrá tres rondas, siendo la última, la más importantes. Estarán las 12 mejores selecciones, y de éstas, tres van directamente al Mundial 2026 y dos más a los play-off.

Segunda ronda, junio 2024 a junio 2025 (30 selecciones)

Concacaf announces formats for men’s national team competitions for the 2023-2026 cyclehttps://t.co/MMTxne2OIK

— Concacaf (@Concacaf) February 28, 2023