El influencer Jake Paul cae derrotado ante los ojos de Cristiano Ronaldo

La pelea también le hizo perder una apuesta al rapero Drake, quien confió en Jake Paul ante el hermano del campeón de pesos pesados del CMB.

Jake Paul volvió a hacer de las suyas en el mundo del boxeo y el pasado fin de semana se robó los ojos mundiales de este deporte durante su combate ante Tommy Fury, la pelea que se llevó en Arabia Saudita tuvo como uno de sus grandes atractivos la visita de Cristiano Ronaldo y su hijo, quienes ahora residen en el país árabe.

Cristiano Ronaldo is at the Jake Paul vs. Tommy Fury fight in Saudi Arabia 👀

Watch now on @ESPNPlus PPV 🍿 pic.twitter.com/25p8atJcoZ

— ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2023