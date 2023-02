The Best de la FIFA: Alexia Putellas es la mejor futbolista del año 2022

Alexia Putellas es la única jugadora española en ganar este premio, y lo ha hecho en dos oportunidades (2021 y 2022).

La española Alexia Putellas, jugadora del F. C. Barcelona, conquistó por segunda vez, de forma consecutiva, el premio The Best FIFA Football Awards 2022 a la mejora futbolista del año. Esta es la más alta distinción que otorga la FIFA para aquella jugadora que haya cosechado los mejores números en el periodo entre el 7 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022.

Putellas se impuso a un total de 13 jugadoras participantes que iniciaron esta preselección junto a ella. En la ronda final, la futbolista norteamericana le ganó el duelo a la inglesa Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan.

Ahora, Putellas se une al grupo selecto de ganadoras conformadas por la estadounidense Carli Lloyd (2016), la neerlandesa Lieke Martens (2017), la brasileña Marta Viera (2018), la estadounidense Megan Rapinoe (2019) y la inglesa Lucy Bronze (2020).

#TheBest🏆 | ¡MEJOR JUGADORA DEL AÑO! 🇪🇸 Alexia Putellas: ¡Histórico! Suma dos premios de forma consecutiva, la única jugadora en lograrlo. "La verdad no me he preparado nada. Gracias a todos los que han votado", dijo. pic.twitter.com/zUBxNXqIJr — Publisport (@Deportes_PN) February 27, 2023

Detalles de la ganadora, según FIFA

Los premios The Best de la FIFA se llevaron a cabo este lunes 27 de febrero en una ceremonia celebrada en París, Francia, luego de que la edición 2023 haya sido de forma virtual en la casa de la Federación, en Zúrich, Suiza, por el tema de la pandemia del coronavirus COVID-19.

La ganadora del The Best a la mejor jugadora de la FIFA de la edición pasada (2021) siguió rindiendo a un nivel extraordinario en 2022.

La creatividad y su capacidad goleadora la convierten a menudo en la jugadora que marca la diferencia en los partidos, y fue la fuerza motriz que llevó a las catalanas a ganar una serie de trofeos nacionales y a alcanzar la final de la UEFA Women’s Champions League en 2021/22.

Putellas es una técnica suprema, con su variada gama de pases que le permite dictar el ritmo de los partidos.

La capitana del Barcelona, con sus exhibiciones de clase mundial y su liderazgo inspirador, ayudó al club a ganar los 30 partidos de Primera División la temporada pasada.

También brilló en la escena europea, siendo la máxima goleadora de la Liga de Campeones Femenina 2021/22 con 11 goles. En todas las competiciones, la centrocampista anotó 34 goles.

Una lesión del ligamento cruzado anterior privó cruelmente a Putellas de la oportunidad de exhibir su talento en la Eurocopa Femenina 2022, y la jugadora de 29 años prosigue actualmente su programa de rehabilitación.

Putellas es una seguidora del Barcelona de toda la vida que idolatraba a Rivaldo, Ronaldinho y Andrés Iniesta, pero comenzó su carrera en el Espanyol. Finalmente fichó por el club de su infancia en 2012, tras pasar por el Levante.

The Best de la FIFA 2022

Jugador masculino: Lionel Messi (Argentina)

Jugadora femenina: Alexia Putellas (España)

Portero: Emilio Martínez (Argentina)

Guardameta: Mary Earps (Inglaterra)

Entrenador del año: Lionel Scaloni (Argentina)

Entrenadora del año: Sarina Wiegman (Países Bajos), seleccionadora de Inglaterra

Premio Puskas: Marcin Oleksy (Polonia) por su gol en el Warta Poznan-Stal Rzeszow, de un campeonato polaco.

Fair Play de la FIFA: Luka Lochoshvili (Georgia)

Premio a la afición de la FIFA: Argentina

