Jorge Sotomayor, la nota roja del Mixco-Comunicaciones

El futbolista sudamericano condicionó el juego para su equipo dirigido por el costarricense Douglas Sequeira.

Publicidad

El Deportivo Mixco-Comunicaciones fue un duelo muy disputado por ambos clubes debido a todo lo que estaba en juego: la pelea por el no descenso por parte del conjunto “Chicharronero” y la lucha por estar entre los líderes para el “Albo”. Pero Jorge Sotomayor fue quien puso el antifutbol en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, ubicado en el municipio mixqueño.

Con el marcador 0-0, se jugaba el 36’ de la primera parte cuando quedó una pelota aérea la cual fue a buscar Jorge Sotomayor, quien de forma irresponsable agredió al defensor albo, Matías Fracchia, quien se quedó dolido dentro del terreno de juego. El árbitro Walter López no lo dudó ni un segundo y correctamente le mostró la tarjeta roja directa al jugador argentino.

Seguramente la inhabilitación para el futbolista Sotomayor será de dos juegos, por lo que se pierde los duelos del miércoles 1 de marzo ante Deportivo Guastatoya en El Progreso (fecha 10) y del sábado 4 de marzo ante Santa Lucía Cotzumalguapa en Mixco (jornada 11). Esto podría revertise con una apelación de la sanción.

Esta es la segunda vez en que el jugador sudamericano estará inhabilitado en apenas jugadas nueve fechas del Clausura 2023. La primera fue tras la fecha cinco cuando recibió doble amarilla y se perdió la sexta fecha. Actualmente, Jorge Sotomayor suma tres amarillas, la doble amarilla, que terminó en expulsión, y la tarjeta roja de este domingo.

En Deportivo Mixco, solo Esteban García había recibido una roja directa y fue en la séptima fecha. Por su parte, Marco Domingo también ya había cumplido un juego de suspensión por la doble amarilla mostrada en la fecha seis.

#Clausura2023 |⏰Al 36', roja directa para Jorge Sotomayor por una agresión contra el defensor de Comunicaciones, Matías Fracchia. 📸 @noel_solis. 🐷 Deportivo Mixco 0-0 Comunicaciones👻 Siga la transmisión en nuestra radio en línea 👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB 🎙️📻📱. pic.twitter.com/aWKhvYndmh — Publisport (@Deportes_PN) February 26, 2023

Deportivo Mixco 0-0 Comunicaciones

Al final de los 90 minutos, Deportivo Mixco y Comunicaciones igualaron 0-0 en un resultado malo en la búsqueda de sus objetivos principales en el torneo guatemalteco.

Comunicaciones llegó a 19 puntos y no pudo sacar ventaja en la tabla de posiciones tras el empate que había tenido el líder Xelajú M. C. ante Antigua G. F. C. El primer lugar del certamen sigue siendo el cuadro “Súper Chivo” con 22 puntos, tres unidades más que el “Albo”.

Por su parte, Deportivo Mixco en el acumulado llegó a 29 puntos. Le saca ventaja de tres unidades al último lugar, Santa Lucía Cotzumalguapa; y está a cuatro puntos de darle alcance al Deportivo Achuapa, conjunto ubicado este domingo en zona de salvación.

#Clausura2023 | ¡EMPATE EN EL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN! 🐷 Deportivo Mixco 0-0 Comunicaciones👻: El "Albo" no sacó provecho del empate de Xelajú y terminó, también, por perder puntos en su visita a Mixco, un equipo que pelea por no descender. pic.twitter.com/gpJWhsA8nu — Publisport (@Deportes_PN) February 26, 2023

(Visited 40 times, 40 visits today)

Publicidad