Aaron Herrera, el único legionario que tuvo actividad en la MLS

Además, "Quimi" Ordóñez estuvo en la banca en la victoria de su equipo, el Cincinnati sobre el Dynamo.

De los tres legionarios guatemaltecos en la Major League Soccer (MLS), solo el futbolista Aaron Herrera fue quien tuvo la dicha de jugar los primeros 90 minutos en la fecha inaugural de la liga estadounidense.

El defensor guatemalteco, integrante del Montréal, jugó el partido completo y se hizo acreedor a una amonestación al cierre del partido. Su equipo perdió y de esta forma arranca la actividad con los legionarios.

El Montréal visitó el Lockhart Stadium para medirse al Inter Miami, pero sucumbió 2-0 con goles de Serhiy Kryvtsov (41′) y Shanyder Borgelin (76′). El lateral derecho jugó los 90 minutos y cometió una falta en el partido. Esto significó que se hiciera acreedor de una tarjeta amarilla (40’).

Premier match 👊

First game with the Club for defender @aaronherrera_22 👏#CFMTL pic.twitter.com/ovc7kZIl9F

— CF Montréal (@cfmontreal) February 26, 2023