Luis de la Fuente le pone fin a la carrera de Sergio Ramos

Luis de la Fuente, actual técnico de España, le comunicó a Sergio Ramos que no contará con él independientemente cómo esté su nivel futbolístico.

Este día, el defensor español y actual jugador del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, anunció su retiro de la selección absoluta de España. La decisión, de acuerdo al comunicado emitido en sus redes sociales, se debe a que el actual seleccionador, Luis de la Fuente, le comunicó que no está dentro de sus planes la convocatoria de él.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante ‘Roja’. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo. Independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, señaló Ramos.

Añade: “Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo. Esperaba que terminara con mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra ‘Roja’”.

Asimismo, Ramos se refiere a la decisión de Luis de la Fuente: “Humildemente creo que esta trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección. Pero no por cuestión de edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”.

OFICIAL: Sergio Ramos anuncia su retiro de la selección de España a sus 36 años, luego de 180 partidos, en los que ganó 2 EUROs y un Mundial. “Recibí una llamada del seleccionador. Me ha comunicado que no cuenta y no contará conmigo, independientemente del nivel que muestre.” pic.twitter.com/6w8ZzX3BRM — Mundialistas (@Mundialistas) February 23, 2023

Tema de la juventud

“Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto. Es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad”, reflexionó Sergio Ramos.

En ese sentido, mostró una total admiración a tres futbolistas, entre ellos, Messi, actual campeón del mundo. “Miro con admiración y envida a Modrić, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el futbol. Lamentablemente no será así para mí. El futbol no siempre es justo y el futbol nunca es solo futbol”, dijo.

Además, el defensor monarca mundial en Sudáfrica 2010, comentó: “Por todo ello asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también, con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo”.

“Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser jugador español con más internacionalidades”, recordó.

Agradecimiento de Ramos: “Este escudo, esta camisa y esta afición, todo vosotros, me habéis hecho feliz”.

Sergio Ramos dice que: “Seguiré animando a mi país desde la casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. Gracias de corazón a todos los que siempre creíste en mi”.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

