Europa League: Estos fueron los equipos clasificados tras el play-off

Este viernes quedarán conformadas las series de los octavos de final, las cuales se jugarán en marzo.

Un jornada especial se vivió esta tarde en la UEFA Europa League para conocer a los ocho equipos que mañana, mediante un sorteo, sabrán con qué club les tocará que medirse en la fase de los octavos de final de este prestigioso torneo.

Por España estaban el Sevilla y el F. C. Barcelona buscando ese boleto, pero fueron los culés los que fallaron al ser eliminados por el Manchester United, por su parte los sevillanos cayeron 2-0, pero con un global de 3-2 pasaron por encima del PSV.

La Juventus, con un inspirado Ángel Di María, goleó al Nantes en Francia gracias al triplete del campeón del mundo. La Roma con goles de Andrea Belotti y Paulo Dybala derrotó a RB Salzburg 2-0 y con un global de 2-1 avanzó.

El Shakhtar fue el último de los clasificados de los play-off y es que su partido se fue hasta la definición desde los 11 metros. Tras su victoria 2-1 en la ida, el equipo ucraniano visitó Francia para medirse al Rennes. Karl Toko Ekambi (52’) anotó el 1-0 para Rennes por lo que el partido tuvo que irse a tiempo extra con un global de 2-2.

En el alargue, Ibrahim Salah (106’) hizo el 2-0 a favor de los locales y en ese momento eran los clasificados por el 3-2 global, pero un autogol en el 119’ de Jeannuël Belocian igualó las acciones a 3-3. En los penaltis, los del Shakhtar ganaron 5-4 y están en el sorteo del viernes.

También clasificaron hoy Sporting Lisboa, Leverkusen y la Unión Berlín.

El sorteo de los octavos de final de la Europa League tendrá lugar en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) el viernes 24 de febrero. La ceremonia comienza a las 05:00 horas de Guatemala. Durante el sorteo, no podrá haber enfrentamientos entre equipos del mismo país.

Las eliminatorias de octavos de final se disputarán a doble partido, y los equipos cabezas de serie juegan en casa en los partidos de vuelta. El criterio de desempate será el marcador global. Si la serie sigue igualada en 180 minutos se deberá jugar tiempo extra y así hasta llegar al lanzamiento de penaltis.

Los partidos de ida de los octavos de final serán el jueves 9 de marzo y los de vuelta el 16 de marzo.

Los ocho ganadores estará en cuartos de final. El sorteo de los cuartos y semifinales está previsto para el 17 de marzo.

La final de la Europa League 2022/23 tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest, con capacidad para más de 65 mil personas, el 31 de mayo de 2023.

El campeón obtiene una plaza en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023/24, si no se ha clasificado a través de su competición nacional.

