Haití sorprende a Chile y se clasifica al Mundial Femenino de la FIFA

Un gran momento histórico vive el futbol haitiano tras la primera clasificación femenina a una Copa del Mundo de la FIFA.

Haití ganó el grupo B de las eliminatorias de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 con una victoria 2-1 sobre Chile el miércoles en el North Harbour Stadium en Auckland, Nueva Zelanda, y se clasificó por primera vez gracias a un doblete de Melchie Dumornay.

Haití se convirtió en el quinto equipo de Concacaf en estar presente en Australia/Nueva Zelanda, uniéndose a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Jamaica. Las haitianas también son el segundo equipo del Caribe en clasificarse para una Copa Mundial Femenina y se ubicará en el Grupo D con Inglaterra, Dinamarca y China.

