Piqué abandona el grupo de WhastApp de la Kings League tras su polémica decisión

La liga presidida por Gerard Piqué está dando de qué hablar por una decisión del exjugador del FC Barcelona que irrespeta el reglamento de la competición.

La gran primera polémica interna en la Kings League se dio lugar el pasado domingo en el cruce entre Aniquiladores FC y Rayo de Barcelona, un error arbitral fue corregidos por Gerard Piqué mandando a repetir un 1 vs. 1 y con esta decisión el exjugador del FC Barcelona se saltó la norma de respetar las decisiones arbitrales, algo que le dejó mal parado ante uno de los presidentes de la liga.

🚨 IMPORTANTE Página 11 del reglamento (web de la @KingsLeague) Punto 3. "Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluyendo el resultado del partido, son definitivas" Se ha perjudicado gravemente a @AniquiladoresFC Es increíble 😳 pic.twitter.com/kVkvuVB0M9 — Universo Kings League (@UniversoKingsL) February 19, 2023

Esto no gustó en el presidente de Aniquiladores, Juan Guarnizo, quien se siente perjudicado por la decisión, ya que además de incumplirse el reglamento de la liga, su club se había puesto por delante en el marcador (2-3) y tras la repetición de los 2 minutos del 1 vs. 1 terminó perdiendo el encuentro 3-2, resultado que no le permitió escalar al cuarto lugar de la tabla.

Los ánimos se caldearon tras el encuentro y como se ha podido ver en redes sociales, el grupo de WhatsApp de los presidentes de la Kings League se convirtió en un cruce de palabras que terminó con Gerard Piqué abandonando el grupo y tuiteando que no se presentará este lunes en el After Kings, show posterior a la jornada de domingo.

Se calentó la cosa gente. pic.twitter.com/xpStbmhxqc — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) February 19, 2023

Buscan repetir el encuentro

Juan Guarnizo ha manifestado en directo y a través de redes sociales que se presentará en el After Kings con la intención de buscar la repetición del partido, algo que en caso de no suceder comentó que no volverá a entrar a los shows de los lunes. Además la decisión la catalogó de vergonzosa.

