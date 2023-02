Emery sobre acción de “Dibu”: “Para mí, eso no es inteligente”

Emiliano Martínez falló contra el Arsenal y su técnico, el español Unai Emery no lo perdonó y sus declaraciones fueron muy fuertes.

El portero campeón del mundo, Emiliano Martínez, tuvo un 18 de febrero para el olvido durante el partido ante el Arsenal por la Premier League. De esta forma, el meta sudamericano vivió los dos meses de consagración como campeón del mundo.

El sábado el Aston Villa cayó en casa 2-4 ante Arsenal, con un autogol de Emiliano Martínez y con una salida en falso que tuvo en la última jugada: Fue a buscar el empate y terminaron metiéndole gol.

Con el duelo empatado 2-2 al 90’+3’, Jorginho sacó un remate desde la frontera del parea grande y el balón fue al larguero, luego rebotó en la humanidad de Emiliano Martínez para convertirse en un autogol que le daba el triunfo al Arsenal 2-3.

Como se habían agregado 6 minutos, en la última jugada, al 90’+8’, se cobró tiro de esquina para el Aston Villa. “Dibu” Martínez dejó el arco para ir a buscar el empate. La jugada tomó un rumbo diferente porque el Arsenal aprovechó un contragolpe y con un arco totalmente vació encontró el definitivo 2-4 gracias a Gabriel Martinelli.

Esa jugada no cayó nada bien en el Aston Villa, y tras el partido, el técnico español Unai Emery se refirió al accionar del argentino y sus declaraciones fueron muy fuertes en contra del campeón del mundo.

“Nunca le dije a mi portero (Martínez) que subiera a marcar un gol, porque, no conozco el dato, pero una de cada 100 jugadas termina en gol, y quizá en 20 ocasiones así, 10 terminan en gol en contra y eso es lo que pasó hoy”, declaró.

Añadió: “Para mí, eso no es inteligente, eso no es ser consciente de cómo queremos jugar y cómo queremos competir. Podemos perder 2-3, pero 2-4 no es bueno”.