Quiché y Zacapa en la cima de la Primera División

Conoce los resultados y posiciones tras la celebración de una fecha más en la Liga Primera División de No Aficionados de Guatemala.

Este fin de semana se desarrolló la sexta fecha del Clausura 2023, y Quiché venció a Deportivo Nueva Concepción 3-1, por su parte, Coatepeque derrotó a San Pedro F. C., y con estos marcadores los quichelenses y los coatepecanos ocupan el primero y segundo lugar del grupo A, respectivamente.

En otros resultados, Sololá superó 2-0 al Puerto de San José, Catarina venció 2-0 a Deportivo Suchitepéquez y San Juan F. C. se impuso 2-1 a Deportivo Marquense en el Estadio San Juan Bautista.

Quiché suma 14 puntos y Coatepeque 11 unidades, y son los dos primeros lugares del sector A. Luego, Catarina F. C., Marquense, Suchitepéquez y San Juan F. C., son los clubes que ocupan las casillas tres, cuatro, cinco y seis, respectivamente. Estos últimos cuatro clubes con opciones de ir a una serie por el acceso a los cuartos de final de la Liga Primera División de no Aficionados.

Finalizado ✅️

Coatepeque FC 3️⃣➖️2️⃣ Deportivo San Pedro FC,

🏟Israel Barrios

⚽️⚽️Charles Martínez

⚽️Oliver Díaz por Coatepeque. ⚽️Ronald Castillo

⚽️Kenwi Velásquez por Deportivo San Pedro.

Actividad del grupo B

La actividad en este sector destaca el triunfo 5-1 de Juventud Pinulteca sobre San Benito y la igualdad 1-1 entre Deportivo Sacachispas y Deportivo Zacapa. Estos resultados permitieron al club zacapaneco seguir en el liderato con 14 unidades, pero los pinultecos sacaron más ventaja por llegar a 13 unidades y quedar solo a un entero de arrebatarle la primera posición.

En más resultados de la Primera, Atlético Mictlán triunfó 2-0 ante Chimaltenango, Sanarate no pudo de local ante Aurora y cayó 0-1 y Barberena terminó por imponerse 2-1 ante la Universidad.

Los otros equipos que aún están en posiciones que dan acceso a la fase final son: Aurora (3) con 10 puntos, Sacachispas (4) y Barberena (5) con 8 enteros, y Universidad (6) con 7 unidades.

Finalizado ✅️

Juventud Pinulteca 5️⃣➖️1️⃣ Deportivo San Benito,

🏟San Miguel

⚽️Eduardo Lorenzana

⚽️Reiby Smith

⚽️Joel Motta

⚽️⚽️Javier Chacón.

