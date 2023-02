Lautaro Martínez asumen en solitario el subliderato de goleo en la Serie A

Parece una misión imposible, pero el gol de Martínez le ayuda a sumar en la búsqueda del título de goleo en Italia.

El campeón del mundo, el argentino Lautaro Martínez, se alzó al segundo puesto en solitario en la tabla de goleadores de la Serie A después de su gol el sábado en la victoria del Inter ante Udinese (3-1) en la vigésimo tercera fecha.

El delantero interista suma 13 goles, aún lejos de los 18 que acumula el nigeriano del Nápoles Victor Oshimen.

Osimhen (Napoli) con 18 goles

Lautaro Martínez (Inter) con 13 goles

Lookman (Atalanta) con 12 goles

Kvaratskhelia (Napoli) con 10 goles

El Inter de Milán y el AC Milan ya no sueñan con el ‘Scudetto’, que ya acaricia el Napoli, pero los dos últimos campeones de la Serie A se no ceden en el podio merced a sus victorias sobre Udinese (3-1) y Monza (1-0) el sábado en la 23ª fecha del campeonato italiano.

Victoria de la Roma

Roma se metió en el podio de la Serie A tras ganar 1-0 al Hellas Verona (18º), horas después de que un doblete de Ciro Immobile permitiese al otro equipo de la capital, la Lazio (5º) imponerse 2-0 en la cancha de la Salernitana (16º) y quedar a las puertas del Top 4.

Para la Roma de José Mourinho marcó justo antes del descanso su fichaje noruego Ola Solbakken (45), al que el técnico portugués puso por vez primera de titular desde su llegada en el mercado de invierno (boreal).

“Jugamos muy bien contra un equipo contra el que es muy difícil crear”, dijo ‘Mou’, molesto por las críticas de la afición al equipo.

“Me decepciona que la gente no esté dándoles crédito (a los jugadores) por el trabajo que estamos haciendo en circunstancias muy difíciles. O no entienden o no quieren entender”, añadió.

Con información de AFP.

